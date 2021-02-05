Молодая Любовь Успенская с новой прической превратилась в Алену Апину

Муж Успенской много лет живет в США. Год назад к нему переехала их дочь, с которой у артистки произошел скандал. Певица винит мужа в том, что Татьяна Плаксина заболела. Также Любовь Успенская считает, что муж жил за ее счет. Это надоело ей, и она решила расстаться с абьюзером.
Теперь российская певица-шансонье Людмила Успенская полным ходом готовится к весне. 66-летняя артистка полностью изменила себя и стала выглядеть потрясающе.
Стилисты подобрали артистке обновленный образ, который очень понравился ее фанатам. Новая прическа очень омолодила визуально Любовь Успенскую. Некоторые даже перепутали ее с Аленой Апиной.
Успенская опубликовала в своем "Инстаграм" свежее фото, которое произвело настоящий фурор. Подписчики заподозрили, что певица так расцвела на фоне нового романа.
"Бывают такие дни, когда все складывается, как пазл, само собой, самым лучшим образом!" – написала довольная Любовь Успенская.
"Девочка!"; "Сногсшибательная леди"; "Вы молодая и шикарная!" – отметили поклонники.
Ранее "Дни.ру" писали, что Любовь Успенская пожалела, что не составила с бывшим мужем брачный договор.
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