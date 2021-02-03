Дочь Заворотнюк съехала от больной раком матери в центр Москвы

У Анастасии Заворотнюк есть взрослый сын Майкл, дочь Анна и младшая дочь Мила. Кроха появилась на свет в браке актрисы с фигуристом Петром Чернышевым. Ее Анастасия Заворотнюк родила посредством ЭКО. По некоторым данным, именно после этого у нее обнаружили рак.
В 2019 году у Заворотнюк обнаружили глиобластому головного мозга. Несмотря на то, что с этого момента актриса ни разу не выходила на связь с журналистами, приближенные к ее семье утверждают, что актриса чувствует себя гораздо лучше и даже иногда выходит на прогулки.
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна ежедневно была рядом с больной матерью. Насколько сильно она устала, никому не известно. Однако дочь актрисы решила переехать из родительского дома в собственную квартиру.
Наследница звезды хотела переехать еще минувшей осенью, но ремонт в ее квартире затянулся. И вот наконец ее мечта сбылась.
"Наконец-то я переехала, я в центре и радуюсь доступности своих любимых мест! Обожаю Москву, она прекрасна", – написала Анна Заворотнюк в "Инстаграм".
Также дочь актрисы заявила, что покрасилась в жгучую брюнетку и теперь напоминает сама себе японку.
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