Дочь Заворотнюк съехала от больной раком матери в центр Москвы

49-летняя российская актриса лечится от рака. Уже больше года она не появляется на людях, ее никто не видит и не знает, что конкретно происходит в ее жизни. Семья актрисы выбрала молчаливую тактику. Известно лишь, что из клиники Заворотнюк давно выписалась и теперь проходит поддерживающую терапию дома, в подмосковном поселке Крекшино.

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