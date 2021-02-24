"Я жила в аду": финалистка "Холостяка" прервала молчание после смертельного ДТП

Виктория Короткова набралась смелости и дала первое интервью после трагического события. Девушка рассказала о своих переживаниях.

Осенью 2020-го года случилось страшное. Бывшая избранница Егора Крида передвигалась на личном автомобиле и сбила мужчину. Пострадавший скончался на месте, сама звезда популярного шоу получила множественные травмы.

Виктории потребовалось немало времени, чтобы хотя бы немного оправиться от произошедшего. Теперь стал известен окончательный "приговор", и она согласилась поговорить о ДТП. Короткова сообщила, что против нее не стали возбуждать уголовное дело.

Оказалось, что сотрудникам полиции пришлось много раз осмотреть ее автомобиль, допросить свидетелей трагедии и изучить все записи камер видеонаблюдения. Однако от того, что ее так и не признали виновной, девушке не стало легче. Виктория отмечает, что ее жизнь больше никогда не вернется в прежнее русло.

Финалистка шоу "Холостяк" призналась, что "жила в аду". Близкие заботились о ней и всячески старались избавить Викторию от новостей и комментариев коллег и пользователей Сети по этому поводу. В какой-то момент они попросили ее отключить все приложения, но даже это не помогло участнице передачи. Короткова не могла спать, ее мучили кошмары, и создавалось ощущение, что она может не выдержать все то, что происходит.

Пока девушка отказывается садиться за руль самостоятельно. Иногда она оказывается на месте ДТП, и оно заставляет Викторию переживать те события снова и снова. Участница шоу искренне верит в то, что однажды она сможет восстановиться, но забыть о трагедии Короткова не сможет никогда.

