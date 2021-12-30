Грешный испанец Панин осквернил матушку-Россию

По возвращении на родину Алексей Панин учинил новую провокацию.

Звезда фильма "Жмурки" Алексей Панин давно живет в Испании на ПМЖ. Многие считают, что он просто сбежал за рубеж из-за бесславной репутации. Артист не раз признавался, что жизнь в России его не устраивает. Это отнюдь не случайно, ведь наш народ активно осуждает его за грешный интим с мужчинами и другие поступки.

На днях случилось неожиданное. Артист прилетел с дочерью в Москву, чтобы отметить главный зимний праздник Новый год. Многие решили, что мужчина захотел вернуться насовсем, но Алексей Панин заверил, что это совсем не так. Более того, актер осквернил матушку-Россию, выставив ее в гнусном свете по сравнению с Испанией.

"Мы приехали и уже двадцать раз пожалели — ходить по нечищеным улицам мне как-то нравится меньше, чем ходить по сухому асфальту и не портить обувь. И в 22 градуса мороза тоже малоприятно передвигаться по Москве мелкими перебежками", — объявил на камеру недовольный Алексей Панин.

Как писали "Дни.ру", россияне переживают за воспитание 14-летней дочери актера. Девочка пошла по отцовским стопам и начала сниматься в кино. Психолог Андрей Зберовский считает, что наследница не станет копировать скандальное поведение артиста, а выберет индивидуальный имидж.

Напомним, из Испании в Россию к 2022 году прибыла еще одна звездная особа. Телеведущая Татьяна Лазарева тоже примчалась из солнечной страны в преддверии праздника, как Алексей Панин. Она отметила возвращение на родину с рюмкой в руке, потому как заскучала одна на чужбине вдали от дорогих сердцу людей.