"Это не монтаж": Панин занялся сексом с мужчинами

Скандальный актер увлекся плотскими утехами. Алексей Панин подтвердил однополые отношения.

Непристойные видеоролики, где якобы фигурирует Алексей Панин, распространились по Сети с бешеной скоростью. И молодежь, и люди старшего поколения периодически обсуждают странное поведение актера.

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков решил прямо спросить у артиста, как так получилось, что вся страна высмеивает его. Наследнику Примадонны стало невдомек, почему в Сеть попали видео, где актер демонстрирует интимную связь с собакой, и прочие деликатные кадры.

Алексей Панин отреагировал молниеносно, используя грубую нецензурную лексику. "Я как все люди нормальные трахаюсь, пью", — ответил уязвленный актер. Также он заявил, что на ролике с животным предстал другой человек.

А вот свои плотские утехи с мужчинами Алексей Панин все-таки подтвердил. "Это не монтаж?" — удивился один из свидетелей диалога.

Назад дороги нет — артист раскрыл все карты о своих гендерных предпочтениях. Он открыто дал понять, что не видит ничего зазорного в однополых отношениях. Однако слова Никиты Преснякова вывели его из себя и заставили нервничать.

При этом Алексей Панин отметил, что ведет себя прилично, когда занимается воспитанием дочери-подростка. Он готовит девочке обед, когда она приходит после школы, и выполняет стандартные родительские функции.