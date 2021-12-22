Юная дочь развратника Панина пошла по отцовским стопам

Известно, что Анна Панина не общается с матерью, зато прекрасно ладит с отцом. Девочка не только живет со своим родителем, но и уже работает вместе с ним. Юная наследница Алексея Панина пошла по стопам отца и уже примерила на себя роль настоящей актрисы.
Накануне скандально известный артист показал в Сторис своего инстаграм-аккаунта кадры из фильма, в котором снимается его дочь-красавица. Панин объяснил, что в их случае съемки и монтаж картины проходят практически одновременно. Судя по пейзажам на экране, съемки проходят в той же солнечной Испании.
У юной Анны, очевидно, главная роль в картине. Какова же роль самого Панина в этом фильме, пока неизвестно. При этом актер уже выразил уверенность в том, что у них с дочерью получится отличное кино.
В последнее время Алексей Панин редко появляется на больших экранах. Недавно он даже пожаловался на то, что многие российские режиссеры включили его в черный список. Возможно, вина здесь лежит на неких недоброжелателях или же на той репутации скандалиста и развратника, которая закрепилась за актером в последние годы. Артист нередко делится развратным контентом и публично высказывается на провокационные темы.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Алексей Панин подтвердил однополые отношения.