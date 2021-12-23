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Шоу-бизнес
"Есть риски": неожиданный поворот в истории Панина с дочерью

"Есть риски": неожиданный поворот в истории Панина с дочерью

Психолог Андрей Зберовский прокомментировал желание дочки Алексея Панина тоже стать актрисой.
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На днях поклонников Алексея Панина шокировала новость о том, что его 14-летняя дочь Аня пошла по его стопам. Оказалось, девочка пробует себя в качестве актрисы. Корреспондент "Дни.ру" поинтересовался у психолога, не может ли она перенять не только профессию отца, но и манеру поведения.

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"В среде творческой и научной большинство людей собирается выбирать индивидуальную манеру своей самореализации, поэтому я думаю, скорее всего, она найдет свой собственный статус, имидж, образ. Я не думаю, что она будет копировать образ отца", – высказался Андрей Зберовский.

Многих пугает то, как красотка меняет свою внешность. Напомним, что она коротко подстригла волосы, сделала пирсинг и стала носить мешковатую одежду.

"Она еще молодая девушка, смена образа, внешности и модель поведения – это не одно и то же. Поэтому я, честно, думаю, она все равно будет как-то индивидуализироваться. Период юности – период экспериментов. В этой среде у людей обычно собственная авторская манера", – говорит эксперт.

В истории отца и дочки случился неожиданный поворот. Дело в том, что многие уверяют, что Аня в будущем столкнется с серьезными психологическими проблемами из-за поведения своего родителя, однако Андрей Зберовский утверждает обратное.

"Не обязательно. Я не согласен с этим мнением. Все зависит от степени ее интеллектуальности, от степени ее решений, которые она будет принимать. Мы не всегда являемся заложниками своих родителей, можем играть собственную модель поведения совершенно самостоятельно. Такие риски есть, но в любой семье есть риски", – подытожил он.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 23 декабря 2021, 16:06 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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Как менялся Алексей Панин

комментарии

Ответить:

Гость923772
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Когда его уже сдадут в дурдом?
Гость925351
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Дни! уберите этот отстой.Даже читать не стала увидев его похабную рожу.,Бедный ребёнок дочь этого извращенца.Когда его же в психушку посадят?
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