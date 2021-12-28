"Здравствуй, родина!": блудный Панин вернулся в Москву

В последние годы Алексей Панин живет в Испании и редко появляется в России.

В преддверии Нового года блудный сын неожиданно решил вернуться на родную землю. Сегодня Алексей Панин опубликовал в своем инстаграм-аккаунте снимок, сделанный уже в Москве. На фоне прежних кадров с морем и пальмами контраст очевиден. На фото актер, облаченный в теплую куртку, шапку, шарф и защитную маску, сидит на заднем сиденье автомобиля.

"Здравствуй, родина!" – написал актер, таким образом заявив о своем неожиданном возвращении.

Подписчики Панина в ответ поприветствовали блудного мужчину в России, но предположили, что вернулся он все равно ненадолго. А кто-то даже заметил, что на родной земле у актера сразу изменился взгляд – стал более настороженным и печальным.

Сам Алексей Панин в Сторис пожаловался на холодную погоду в Москве: мол, не успел прилететь, а у него уже появился насморк. В Испании в это время значительно теплее. Также мужчина добавил, что многие люди на Новый год улетают из России, а он наоборот вернулся. Какие дела привели знаменитость в Россию, неизвестно. Этот вопрос фолловеров Панин пока оставил без ответа.

Напомним, в Испании актер живет вместе с дочерью-подростком Анной. Алексей Панин не рассказал, взял ли он наследницу с собой в Россию и где именно они планируют встречать Новый год. Недавно "Дни.ру" писали о том, что юная дочь развратника Панина пошла по его стопам.