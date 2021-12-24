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Шоу-бизнес
"Темнота полная, хаос повсюду": Прикрывшая срам меховой шубой Шнурова заговорила о чувствах

"Темнота полная, хаос повсюду": Прикрывшая срам меховой шубой Шнурова заговорила о чувствах

Матильда Шнурова решила поговорить с подписчиками о важном.
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Занявшаяся бизнесом в сфере спорта Матильда стала активно развивать свои социальные сети. За ее блогом в "Инстаграме" следят почти 500 тысяч человек, с которыми она старается быть максимально откровенной. После развода девушка сосредоточилась на связи души и тела, психологии и осознанности. Она нередко говорит о чувствах.

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В новом посте Шнурова решила выяснить у подписчиков, что они ждут от нового года и что чувствуют по этому поводу. Поклонники с радостью поделились мнениями.

"Темнота полная, хаос повсюду. Просвета не вижу пока, увы (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Если честно, еще более осознанным. Я чувствую жизнь", "Будет сложным, может быть в каких-то сферах переломным, но очень классным!", "Чувствуем, что будем больше практиковать цигун для здоровья и долголетия", "Очень красивая. Можно умереть за это фото. Какая-то прямо даже не могу подобрать слова. Вся душа что ли наизнанку. Ох, не знаю, каким он будет", "Я чувствую, что каждый год надеешься на то, что будущий год будет лучше, но нет", "Ни-че-го, апатия полная", "Чувство, что грядет великая задница", – поделились ощущениями комментаторы.

Ранее Матильда Шнурова порадовала подписчиков откровенным фото. Она нередко показывает в блоге свое тело, над которым так усердно работает. Более того, ее бизнес связан с телесными практиками, йогой, фитнесом. Поклонники как всегда бурно отреагировали на внешний вид Шнуровой.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 24 декабря 2021, 02:19 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Яркая история любви Шнура и танцовщицы Матильды

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