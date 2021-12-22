Подавшаяся в бизнес разведенка Шнурова оголилась перед камерой

Матильда Шнурова продолжает рассказывать подписчикам о своем проекте.

После развода с музыкантом Сергеем Шнуровым Матильда стала светской дамой и бизнесвуман. Она развивает свое дело в области фитнеса, уже открыла студию и запускает занятия онлайн. Помимо этого, Шнурова активно ведет свой блог, где рассказывает, почему решила развиваться именно в этой сфере. Девушка поделилась, что для нее очень важны телесные практики, так как тело – "это наш дом все то время, что мы живы".

Рассуждения на тему работы над собой Матильда, как всегда, сопровождает эстетичными кадрами, на которых предстает практически обнаженной. Каждый новый снимок вызывает фурор у подписчиков.

"Красивое тело у тебя, Мотя, и душа красивая", "Какая вы красивая", "Как всегда прекрасна", "Матильда, у вас очень тесный контакт души и тела!", "Не всегда нужно выходить из зоны комфорта" – понравилось. Все вокруг призывают выходить из зоны комфорта – божечки, я еще не успела в нее войти", "В ухоженном теле и мозгу комфортно!", – написали комментаторы.

Матильда Шнурова нередко радует подписчиков своими откровенными фото. Недавно девушка поделилась кадром, на котором предстала в открытом платье на морозе. Подписчики стали переживать, что Шнурова может заболеть и замерзнуть, но все о один голос заявили, что после развода она сильно изменилась в лучшую сторону.