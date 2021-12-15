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Шоу-бизнес
"Вы расцветаете": Преобразившаяся после развода Шнурова сверкнула грудью на морозе

"Вы расцветаете": Преобразившаяся после развода Шнурова сверкнула грудью на морозе

Матильда Шнурова поделилась зимними фото.
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Экс-супруга Сергея Шнурова стала активно заниматься бизнесом и вести свой блог после развода. Подписчики уверены, что разрыв пошел ей на пользу, она преобразилась и проявила свою индивидуальность. Матильда показала новые фото на фоне заснеженных деревьев, восхитившись русской зимой. В Сети отметили, что пиджак, сильно оголяющий декольте, слегка не поп погоде.

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Сверкнувшая грудью на морозе Шнурова произвела настоящий фурор. "Вы расцветаете", "Все-таки как женщина преображается после всяких дурацких разрывов", "Куколка", "Какая же Вы красивая", "Какая вы невероятная!", "Рождественская открытка", "Глаз не оторвать!", "Пора бы уже и календарь выпускать, вы такая неотразимая, такая шикарная",
"Русская зима красивая, но и Матильда не хуже!", – написали комментаторы.

Ранее Матильда Шнурова показала свои формы в спортивной одежде. Женщина строит бизнес в сфере фитнеса, работает над студиями. Подписчики восхитились ее телом и написали, что с нетерпением ждут, когда смогут начать работать над таким же. Матильда анонсировала, что скоро в ее студии появятся онлайн-тренировки. Поклонники из других городов очень поддержали начинание Шнуровой.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
15 декабря 2021, 15:51 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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