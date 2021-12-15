"Вы расцветаете": Преобразившаяся после развода Шнурова сверкнула грудью на морозе

Экс-супруга Сергея Шнурова стала активно заниматься бизнесом и вести свой блог после развода. Подписчики уверены, что разрыв пошел ей на пользу, она преобразилась и проявила свою индивидуальность. Матильда показала новые фото на фоне заснеженных деревьев, восхитившись русской зимой. В Сети отметили, что пиджак, сильно оголяющий декольте, слегка не поп погоде.
Сверкнувшая грудью на морозе Шнурова произвела настоящий
фурор. "Вы расцветаете", "Все-таки
как женщина преображается после всяких дурацких разрывов", "Куколка",
"Какая же Вы красивая", "Какая
вы невероятная!", "Рождественская открытка",
"Глаз не оторвать!", "Пора
бы уже и календарь выпускать, вы такая неотразимая, такая шикарная",
"Русская зима красивая, но и Матильда не хуже!", – написали комментаторы.
Ранее Матильда Шнурова показала свои формы в спортивной одежде. Женщина строит бизнес в сфере фитнеса, работает над студиями. Подписчики восхитились ее телом и написали, что с нетерпением ждут, когда смогут начать работать над таким же. Матильда анонсировала, что скоро в ее студии появятся онлайн-тренировки. Поклонники из других городов очень поддержали начинание Шнуровой.