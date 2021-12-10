"Эстетика тонкого гибкого тела": Начавшая новую жизнь Шнурова показала шикарные формы

Матильда Шнурова рассказала о своем проекте.

Бывшая супруга Сергея Шнурова окончательно распрощалась с прошлым. Она прожала квартиру, в которой жила вместе с бывшим супругом, это стало дня нее знаком начала новой жизни. Сейчас женщина строит свой бизнес, связанный со спортом и работой над идеальным телом.

Матильда рассказала, что курс уже готов и вот-вот откроется доступ к нему. "Если вам нравится балетная эстетика тонкого гибкого тела, то здесь будут всевозможные тренировки для того, чтобы такое тело создать", – отметила Шнурова.

Подписчики поддержали экс-супругу музыканта, написав, что с нетерпением ждут момента, когда начнут работать над телом мечты. Также поклонники отметили, что сама Матильда на фото выглядит потрясающе, а ее форме могут позавидовать спортсмены.

"С трепетом жду начала. Ура. Поздравляю", "Успеха", "Какая ножка красивая", "Я с вами!", "Красота", "Наконец-то, спасибо, что начинаем сейчас, не дожидаясь нового года", "Вы огромная молодец, что ретранслировали и сделали прочтение тех занятий, которые происходят в вашей офлайн студии", "Какая же Вы необыкновенная, Матильда! Столько всего успеваете! Успехов, процветания и всего доброго!", – написали комментаторы.