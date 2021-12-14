"Не хочу там умереть": Известная актриса призналась в личном горе

Актриса Ирина Розанова дала откровенное интервью, в котором рассказала о жизни, любви и здоровье.

60-летняя российская актриса, народная артистка России Ирина Розанова рассказала о своей непростой жизни, отношениях с матерью и няней, которая долго жила с ними.

Розанова всего один раз была замужем, но детей так и не родила и семью не создала, о чем теперь жалеет. В интервью в эфире ютуб-шоу "Скажи Гордеевой" она призналась, что ее нереализованный комплекс матери превышает все, что только возможно. Для нее это личное горе.



По словам Розановой, сначала она жила для себя, а потом строила карьеру. Всю жизнь она работала и делала это в удовольствие. При этом Розанова всегда привыкла делать все сама. Сейчас актриса до сих пор снимается и гастролирует. При этом от театра она держится подальше.

"Я родилась в театре и не хочу там умереть. Мне не нравится каждый день выходить на сцену. Что касается кино — это лучше. Я зарабатываю деньги, и мне не стыдно", – призналась Розанова.

Напомним, за плечами у Ирины Розановой 170 работ в 169 проектах. Среди них фильм "Жизнь Клима Самгина", "При открытых дверях", "Отцы", "Слуга", "За прекрасных дам" и многие другие. Также она работала в театрах "Ленком", Театре на Малой Бронной, театре "Человек" и театре им. Вл. Маяковского.