Разочарованный бывший муж Бородиной обратился к дочери: Принцев нет!

Больше всего бывшего мужа ведущей теперь беспокоит судьба их общей дочери Теоны. Он опубликовал пост, который крайне впечатлил поклонников. Бизнесмен признался, что тяжело переживает ситуацию и пока не совсем понимает, как принять реальность, касающуюся детей.
Бывший муж Ксении Бородиной рассказал, что не может избавиться от чувства вины. Он все чаще вспоминает, как его сын был совсем маленьким, а он не понимал, что будет дальше. "Все будет хорошо", – указал Курбан Омаров и опубликовал кадры со своей дочерью. На фоне он сам читает стихотворение отечественной поэтессы.
Через поэзию Курбан говорит, что убежден: сегодня принцев уже не осталось. Он не хотел бы, чтобы его дочь верила в сказки и надеялась, что мир именно такой. При этом лирический отрывок сменяется тем, что бизнесмен осознает: его дочь – отдельная личность, которая сама может найти то, что от нее скрывали. По словам любящего отца, если наследница вдруг спросит, он все равно скажет ей что сказка существует.
Публика пришла в восторг от ролика знаменитости. Поклонники отметили, что бывший муж Ксении Бородиной – прекрасный человек, который любит своих детей. "Жаль, что семья распалась", "Как грустно", "Вы такой волшебный человек", – вздохнули подписчики.
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