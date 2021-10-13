Панин сообщил о грязных приставаниях легендарного артиста: Был рядом до последних дней

Оказалось, что знаки внимания исходили от легенды отечественного кино, которую сам актер долгое время считал своим кумиром. По словам знаменитости, им был Андрей Харитонов, полюбившийся зрителям после выхода кинокартин "Человек-невидимка" и "Овод". Он был не только блистательным актером, но и, своего рода, секс-символом того времени.
В какой-то момент Алексею Панину повезло. Ему предложили поработать вместе с легендарным коллегой. Тогда он был начинающим артистом и просто не верил в свою удачу. Оказалось, что в ходе работы они якобы почти оказались чуть больше, чем просто коллегами.
По словам Панина, в его сторону якобы были домогательства со стороны Андрея Харитонова. Он отметил, что артист был настоящей легендой, женщины сходили с ума. Он же просто невероятно уважал актера. Андрей Игоревич якобы физически ничего не делал, но проявлял знаки внимания к молодому человеку. При этом, когда он осознал, что Алексею только исполнилось 18 лет, все прекратилось.
Алексей Панин сообщил, что Андрей Харитонов был человеком крайне тонким и никогда не хотел ничего плохого для него. Когда он узнал, что легенда советского кинематографа находится в тяжелом состоянии, то решил проведать его. Врачи сказали артисту, что ему осталось жить всего лишь несколько дней. Они много шутили и общались.
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