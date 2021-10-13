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Шоу-бизнес
Панин сообщил о грязных приставаниях легендарного артиста: Был рядом до последних дней

Панин сообщил о грязных приставаниях легендарного артиста: Был рядом до последних дней

Алексей Панин открыто говорит о самых личных вещах. На этот раз он заявил о домогательствах со стороны крайне известного артиста. Скрывать имя он не стал.
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Оказалось, что знаки внимания исходили от легенды отечественного кино, которую сам актер долгое время считал своим кумиром. По словам знаменитости, им был Андрей Харитонов, полюбившийся зрителям после выхода кинокартин "Человек-невидимка" и "Овод". Он был не только блистательным актером, но и, своего рода, секс-символом того времени.

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 Алексей Вячеславович Панин

Алексей Вячеславович Панин актер

В какой-то момент Алексею Панину повезло. Ему предложили поработать вместе с легендарным коллегой. Тогда он был начинающим артистом и просто не верил в свою удачу. Оказалось, что в ходе работы они якобы почти оказались чуть больше, чем просто коллегами.

По словам Панина, в его сторону якобы были домогательства со стороны Андрея Харитонова. Он отметил, что артист был настоящей легендой, женщины сходили с ума. Он же просто невероятно уважал актера. Андрей Игоревич якобы физически ничего не делал, но проявлял знаки внимания к молодому человеку. При этом, когда он осознал, что Алексею только исполнилось 18 лет, все прекратилось.

Алексей Панин сообщил, что Андрей Харитонов был человеком крайне тонким и никогда не хотел ничего плохого для него. Когда он узнал, что легенда советского кинематографа находится в тяжелом состоянии, то решил проведать его. Врачи сказали артисту, что ему осталось жить всего лишь несколько дней. Они много шутили и общались.

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Фото: Natalia Shakhanova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 13 октября 2021, 09:42 Источник: "Ютуб" ✓ Надежный источник
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Как менялся Алексей Панин

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