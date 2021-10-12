"Депрессивное состояние": почему дочь Панина ставновится копией отца

Алексей Панин один воспитывает дочь в Испании. Психолог Ирен Таро рассказала, какая судьба ждет девочку.

Алексей Панин еще летом переехал вместе с дочерью Аней в Испанию. Поклонники переживают, какого девочке расти с таким экстравагантным отцом. По "Инстаграму" артиста уже видно, что Нюся меняется внешне: она коротко подстриглась, проколола нос и стала носить мешковатую одежду.

"Дочь Панина, Нюся Панина, по дате рождения имеет 13 аркан таро, этот аркан – Смерть. Человек с таким арканом может влиять разрушающе как на себя, так и на свое окружение (может осознанно, может не осознанно). Энергии этого аркана будут проявляться в том, что девушка все время будет стремиться к новому, она будет легко рвать с прошлым, со всем что ей уже не интересно, не жалея и не вспоминая об этом. Она любит резкие перемены. Этот аркан будет толкать ее на постоянные изменения или трансформации в жизни человека в бизнесе, семье, месте жительства и т.д.", – дала комментарий "Дни.ру" Ирен Таро.

Конечно, она рассказал и про отца Ани. Акте не устает шокировать подписчиков обнаженными фотографиями и откровенными нарядами. Многие его поступки еще долго обсуждают в СМИ и в комментариях.

" У отца девочки по психологическому портрету аркан повешенный, это говорит о том, что человек не от мира сего. Конечно, это будет негативно сказываться на воспитании ребёнка, ведь дети всегда берут пример у своих родителей, стараются быть похожими на них, любят их", – объяснил эксперт.



Многие волнуются за девочку и размышляют, как поведение Панина повлияет на ее судьбу. Ведь Нюся каждый день видит его выходки, следит за ним в социальных сетях и смотрит многочисленные интервью.

"Такое воспитание пагубно влияет на Нюсю, с возрастом она может стать "копией своего отца". Злоупотребление алкоголем, откровенное поведение, экстравагантная одежда и депрессивное состояние – это краткое описание образа жизни, который ждёт юную особу", – подытожила Таро.

