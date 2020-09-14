Предсмертные слова принцессы Дианы стали достоянием общественности

Экстрасенс Симона Симмонс не смогла скрывать от общественности некоторые подробности из жизни погибшей принцессы Диана. По словам эксперта, Спенсер всегда нуждалась в поддержке окружающих и нескольких минутах обсуждения насущных проблем.

Аудиозаписи, опубликованные экстрасенсом, вызвали бурные обсуждения общественности. На одном из голосовых сообщений отчетливо слышно, что Леди Ди очень сильно нервничает и переживает.

Записи были сделаны незадолго до гибели принцессы Дианы. Может быть эти сообщения смогут пролить свет на загадочную историю первой леди.

Симона Симмонс рассказала, что принцесса Уэльская могла часами напролет говорить по телефону. Леди Ди никогда не жаловалась на свою жизнь, но всячески намекала окружающим, что она несчастна.

"Я делюсь двумя сообщениями на автоответчике, которые она оставила мне. Надеюсь, что ее поклонников утешат звуки этого голоса в трудные времена Брексита и беспорядков, происходящих в королевской семье", – публично заявил экстрасенс.

Более того, Симона раскрыла несколько тайн погибшей принцессы. Например, Леди Ди не была влюблена в Доди Аль-Файеда, ей нравился кардиохирург Хаснат Хан. Девушке долгое время приходилось скрывать свои чувства.

Плюс ко всему, принцесса Уэльская мечтала переехать в Америку, чтобы освободиться от пристального контроля членов королевской семьи.

Она даже планировала купить дом актрисы Джули Эндрюс в Лос-Анджелесе. А главное – собиралась назвать и обличить "опасных международных торговцев оружием".

К сожалению, все планы Леди Ди так и остались всего лишь несбывшимися мечтами. Многочисленные поклонники принцессы сочли архивные записи жуткими и попросили Симону Симмонс стереть голосовые сообщения.

Напомним, первая леди погибла в автокатастрофе ночью 31 августа 1997 года в Париже.