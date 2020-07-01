"Он выпивал": мать назвала причину смерти актера Максима Парфенова

Родные и близкие Максима Парфенова до сих пор не могут поверить во внезапный уход актера. Мать звезды уверена, что всему виной стал алкоголь, сам мужчина никогда бы не пошел на самоубийство. По словам родственницы актера, у Парфенова давно были проблемы с крепкими напитками.

Друзья хореографа рассказали, что в последнее время жизнь Максима резко ухудшилась. Из-за бушующей пандемии коронавируса Парфенов потерял весь свой доход и был вынужден перейти на удаленную работу, прекратив съемки в кино.

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Стало известно, что не только творческий и финансовый кризис постиг молодого человека. Максим Парфенов долгое время страдал из-за своей возлюбленной. Дело в том, что Татьяна, с которой встречался актер, не всегда могла уделять время молодому человека. Помимо того, что девушка воспитывает двух детей, она еще занимается развитием собственного бизнеса. Близкие знакомые Максима отмечают, что Парфенов периодически жаловался на свою даму, якобы та указывала актеру на его несостоятельность и требовала найти решение всех финансовых проблем.

В период пандемии отношения Максима с возлюбленной стали натянутыми, и он решился переехать к матери. По словам родственницы Парфенова, у актера все налаживалось: ему начали поступать звонки по работе, посыпались предложения от заказчиков. Мать Максима уверена, что Татьяна не могла довести ее сына до такого состояния, ведь их отношения были "здоровыми и искренними".

"Татьяна – хорошая женщина, бизнесом занимается, они знакомы с детства. Мы семьями ездили отдыхать в Крым раньше. Сейчас на ней три ребенка. Признаюсь честно, Максим выпивал, думаю, он под этим делом вышел на лоджию, закурил сигаретку и потерял равновесие", – рассказала мама Парфенова.

Максим переехал к матери ровно на месяц, но и за этот непродолжительный промежуток времени он успел привлечь внимание соседей. Жители дома подтвердили, что молодой человек выглядел странно, все время казалось, будто он чем-то расстроен. Парфенов всегда следил за собой, для него было важно произвести впечатление на окружающих. Но несмотря на все стремление актера быть идеалом для многих, жизнь внесла свои коррективы.

Жильцы дома на Второй Пугачевской улице подчеркнули, что Парфенов за время самоизоляции сильно зарос и "обзавелся" морщинами.

Напомним, что по факту гибели Максима ведется расследование. Известно только то, что молодой человек выпал из окна в одних лишь трико и носках. По данным РИА ФАН, мужчина получил тяжелые травмы, не совместимые с жизнью.