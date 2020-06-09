Солистка группы "#2Маши" впервые стала мамой

Солистка группы "#2Маши" Мария Шейх родила дочь, передает Пятый канал. О радостной новости певица сообщила сама. Она поделилась с поклонниками фотографией, на которой кормит ребенка из бутылочки.
Солистка группы "#2Маши" Мария Шейх родила дочь, передает Пятый канал. О радостной новости певица сообщила сама. Она поделилась с поклонниками фотографией, на которой кормит ребенка из бутылочки.
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