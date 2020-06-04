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Николаев о расставании с супругой: Движемся в разных направлениях

Николаев о расставании с супругой: Движемся в разных направлениях

Кадр из сериала "Одинокий волк" (2012)
Валерий Николаев прославился после выхода на экраны многосерийной ленты "День рождения Буржуя". В студии шоу "Судьба человека" актер назвал причины разрыва отношений с Ириной Апексимовой.
прочитано 610 раз

Впервые он женился на своей студенческой любви. Вместе с Натальей Пироговой артист учился в Школе-студии МХАТ. Девушка дождалась его из армии. Правда, брак продержался не дольше полутора лет. Как отметила звезда, виноваты в расставании долгие репетиции в театрах, где они служили. Молодожены стали редко видеться, чаще ссориться... Артист называет эти отношения студенческой сагой.

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Второй супругой Валерия Николаева стала Ирина Апексимова. Они познакомились на репетиции в "Табакерке". Актер добавил, что очень быстро сблизились и довольно скоро решили пожениться. Как отметил артист, до него у девушки был роман с другим коллегой, Сергеем Векслером. Николаев заверил, что не отбивал Апексимову – все случилось само собой.

Актер заявил, что отношения со второй женой были похожи на качели. "Но мы все равно старались помогать друг другу", – отметила звезда. Брак не спасло даже рождение дочери Дарьи. Девочка появилась на свет в 1994 году.

Окончательно отношения испортились во время работы над второй частью "Дня рождения Буржуя", где актеры вместе снимались. "Иру как-то быстро вывели из проекта, все стало портиться, а потом я уехал работать в Лос-Анджелес", – пояснил артист в эфире шоу "Судьба человека".

"Как-то стало понятно, что движемся в разных направлениях. Я приезжал к дочке, но вот отношения с женой это не спасло", – признался актер.

Автор: 4 июня 2020, 12:45 Источник: Россия-1 ✓ Надежный источник
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