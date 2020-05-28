"Новый член семьи": Панфилов показал малыша

Теперь карантин актеру и его близким будет проводить приятнее. О появлении нового члена семьи Никита Панфилов рассказал на своей странице в "Инстаграм".
Артист опубликовал видеозапись, где у него на плече сидит котенок. "Если он – это подкидыш, то она – это кто?", – поинтересовался он у поклонников. Послание звезда сопроводила хештегами "подкидыш", "новый член семьи", "приютили".
Ролик растрогал пользователей. "Кричит как жалобно", "Какой милый котенок", "Это просто чудо", "Какая прелесть", "У вас доброе сердце", – написали комментаторы. Некоторые стали предлагать актеру клички для малыша.
Ранее Никита Панфилов поведал о неприятном происшествии в супермаркете. Актер увидел, как люди в панике сметают с полок продукты и средства личной гигиены. По словам звезды, покупатели чуть не подрались из-за товаров.
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