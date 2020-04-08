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Рики Мартин и его муж впервые показали лицо новорожденного сына

Рики Мартин. Фото: MJT/AdMedia/www.globallookpress.com
О том, что поп-музыкант Рики Мартин предпочитает женщинам мужчин стало известно еще десять лет назад. Тогда исполнитель сделал официальный каминг-аут.
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Чуть больше двух лет назад звезда узаконила себя узами брака с шведским художником Джваном Йосефом. Несмотря на то, что поженились влюбленные совсем недавно, в отношениях они состоят намного дольше.

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Супруги воспитывают четверых детей – двух 11-летних сыновей Маттео и Валентино, годовалую дочку Люси, а Ренна, который появился на свет всего пять месяцев назад. Конечно, в их случае не обошлось без помощи суррогатных матерей.

На протяжении почти полугода Рики и Джван не показывали новорожденного наследника общественности. И лишь накануне Мартин решился опубликовать снимок мальчика в своем "Инстаграм"-аккаунте.

На фото крошка Ренн улыбается, смотря в объектив фотокамеры и приподняв одну бровь. Звездный наследник облачен в полосатый костюмчик, сообщает Пятый канал.

"Ренн Мартин-Йосеф. Ребенок дома", – подписал кадр любящий родитель.

Поклонники чуть с ума не сошли от умиления. Фанаты наперебой писали слащавые комментарии и осыпали малыша комплиментами. "Сладенький, как конфетка!", – не скрывал своего восторга фолловер.

Автор: 8 апреля 2020, 19:50

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