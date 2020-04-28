Алсу объявила о сборе 40 миллионов рублей на лечение ребенка

"Я знаю, что надоела вам". Так начинается мольба о помощи, которую певица Алсу разместила в Сети. Певица записала видеообращение, чтобы собрать деньги на лечение ребенка. На то, чтобы оказать помощь больному малышу, осталось два дня.

Мало кто знает, что семья Алсу уже много лет занимается благотворительностью, помогая в сборе средств на лечение тяжело больных детей. На днях она обратилась к поклонникам и друзьям с призывом принять участие в лечении мальчика, у которого диагностирована болезнь Канавана, пишет "7 Дней".

"Нужно собрать гигантскую сумму денег, порядка 40 миллионов рублей. Невозможно без слез смотреть на этого мальчика и горе его родителей", – призналась певица, не скрывая эмоций.

Алсу призвала хейтеров пройти мимо и не оставлять гневные комментарии под роликом. "Нет, мне не стыдно обращаться к своим подписчикам за помощью, – сказала она. – Я сделаю свой взнос, поверьте". Певица призвала своих коллег и тех, у кого есть возможность, последовать ее примеру и помочь выжить ребенку.

Напомним, что летом 2019 года Алсу исполнила предсмертное желание онкобольной девочки из Казани. Всю жизнь 14-летняя Альдона, которая попала в детский хоспис Казани с диагнозом саркома, была фанаткой певицы Алсу и мечтала встретиться с ней. Об этом случайно узнал основатель медицинского учреждения, в котором помогали больному ребенку. Когда певица прибыла в Казань на концерт, прямо из аэропорта она отправилась в больницу с подарками. В палате с умирающей Альдоной Алсу провела больше часа. Несмотря на свое тяжелое состояние, девочка была очень рада встрече с кумиром. Спустя две недели Альдона умерла, исполнив свою последнюю мечту.