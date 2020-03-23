"Пампушечка": располневшую Алсу сравнили с ее мужем

Певица Алсу всегда старается выглядеть безупречно. Она признавалась, что не склонна к полноте, поэтому никогда не борется с лишними килограммами. Снимок, который выложила звезда в "Инстаграм", сильно удивил подписчиков. Они не видели Алсу такой.
Знаменитость опубликовала коллаж из двух фотографий. Одна из них была сделана 25 лет назад, другая – недавно. Алсу дала возможность поклонникам найти отличия в ее внешности.
Подписчики были удивлены архивным фото Алсу, ведь на нем она, можно сказать, мало похожа на себя. "Ух, какие щечки", "Пампушечка", "Интересное сравнение", "Алсу сейчас как Анджелина Джоли", "Вы расцвели. Прекрасно", – написали фолловеры.
Некоторые из них отметили, что на раннем снимке из-за полноты певица похожа на своего супруга Яна Абрамова – правда, более молодого. Дело в том, что муж Алсу похудел и сменил имидж.
Напомним, что певица счастлива в браке уже 14 лет. У пары две дочери – Микелла и Сафина. Также у супругов есть сын Рафаэль.
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