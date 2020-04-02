"Вдохновляешь": экс-солистка SEREBRO умилила россиян

Сейчас все звезды российского шоу-бизнеса сидят на карантине. Проводя сутками время дома, каждый начинает уделять время тому, что в обычной жизни они не практикуют.

Так, например, экс-солистка группы SEREBRO Полина Фаворская похвасталась стихотворением, которое, судя по всему, написала сама. Ведь авторство артистка не указала.

"Обещай мне... Когда наступит лето,

Мы купим мои любимые конфеты

(Киндеры сюрпризы)

И пойдем кататься в парк на скейтах,

Держаться за руки и просто мчаться

По набережной вниз.

До Воробьевых гор.

И никого не замечать в упор", – гласят романтические строки.



Опубликованное в инстаграм-аккаунте Полины стихотворение моментально нашло отклик в сердцах фолловеров. Поклонники похвалили Фаворскую за ее талант, пишет Пятый канал.

Кроме того, многие также оценили снимок, под которым написаны строки. На фото певица запечатлена, сидя на подоконнике, рядом с клеткой для птиц. Исполнительница облачена в черный шелковый халат, который распахнут на груди. Под ним виднеется кружевной бюстгальтер. В кадре Фаворская закинула ноги на оконную раму и прикрыла глаза, держа в зубах незажженную сигарету. "Полина, это очень красиво! Вдохновляешь!" – призналась фанатка.