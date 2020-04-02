"Вдохновляешь": экс-солистка SEREBRO умилила россиян

Так, например, экс-солистка группы SEREBRO Полина Фаворская похвасталась стихотворением, которое, судя по всему, написала сама. Ведь авторство артистка не указала.
"Обещай мне... Когда наступит лето,
Мы купим мои любимые конфеты
(Киндеры сюрпризы)
И пойдем кататься в парк на скейтах,
Держаться за руки и просто мчаться
По набережной вниз.
До Воробьевых гор.
И никого не замечать в упор", – гласят романтические строки.
Опубликованное в инстаграм-аккаунте Полины стихотворение моментально нашло отклик в сердцах фолловеров. Поклонники похвалили Фаворскую за ее талант, пишет Пятый канал.
Кроме того, многие также оценили снимок, под которым написаны строки. На фото певица запечатлена, сидя на подоконнике, рядом с клеткой для птиц. Исполнительница облачена в черный шелковый халат, который распахнут на груди. Под ним виднеется кружевной бюстгальтер. В кадре Фаворская закинула ноги на оконную раму и прикрыла глаза, держа в зубах незажженную сигарету. "Полина, это очень красиво! Вдохновляешь!" – призналась фанатка.
Популярные темы форума
Надо попросить Владимира Путина помочь выжить всем странам мира и сделать его мировым правителем.
Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
Коронавирус у Льва Лещенко
В общем рыжая. В США выбросили испорченных продуктов на $35 тыс. Это ж как надо было кашлять?
Сидим дома!Люди ваше мнение
Если у меня 37.8 вызывать врача?
Мы победим коронавирус?
Доигрались москвичи
Туристов ненавижу
Из какого вы города?