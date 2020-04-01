"Жизнь кардинально изменилась": неожиданное признание Меньшовой

Юлия Меньшова – одна из самых стильных и интересных ведущих Первого канала. Сегодня 1 апреля. он отмечает 25-летия с начала вещания. И Меньшова поделилась воспоминаниями, как попала сюда.

"В 2013 мне поступило предложение от Первого канала делать передачу, и это было довольно неожиданно, – улыбается Юлия. – Я опешила от того, что предложение о дате и скорости выхода этой программы было стремительным. И кардинально меняло структуру моей жизни".

"Конечно, это было не "завтра", но было довольно-таки вскоре, – продолжает Меньшова. -На меня произвело большое впечатление,насколько – мгновенно. Если решение принято – все, давайте снимать. На проекте "Наедине со всеми" мне доставляло самое большое удовольствие и радость,когда мы делали программы не с медийными людьми, а просто предъявляли биографии не известных доселе аудитории людей. Когда у этих программ был большой рейтинг, они вызывали обсуждение – это было самое мое большое удовольствие. В этом я видела серьезную задачу и самый большой профессиональный вызов".

"Вообще я была бы счастлива, если бы сегодняшний телезритель спрыгнул с наркотика под названием "медийная среда", – пожелала Меньшова. – К сожалению, он на нем "сидит" плотно и очень плохо воспринимает обычных людей в качестве героев. Но иногда нам удавалось это победить, и это было большим удовольствием для меня".