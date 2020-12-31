Умер известный французский актер

Во Франции в возрасте 93 лет ушел из жизни актер и режиссер Роберт Оссейн, передает RT. Сообщается, что причиной его кончины стали последствия коронавируса. Одной из самых известных работ артиста стала роль графа Жоффрея де Пейрака в ленте "Анжелика – маркиза ангелов".
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