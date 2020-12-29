"Фарш вместо органов": избранница Жигунова обнародовала последствия страшной болезни

Накануне появилась тревожная новость о том, что популярный артист Сергей Жигунов заразился коронавирусом. Он госпитализирован и проходит лечение в Ялте, о чем сам рассказал в своем блоге в "Инстаграм". Оказалось, страшный вирус настиг не только его.

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