"Фарш вместо органов": избранница Жигунова обнародовала последствия страшной болезни

Возлюбленная актера Виктория Ворожбит, которую из-за внешности часто называют копией Анастасии Заворотнюк, тоже заболела. В социальных сетях она прокомментировала состояние и рассказала о том, как протекала болезнь с самых первых дней. У журналистки была высокая температура.
"Много всего случилось за эти дни – скорая, госпитализация, литры лекарств через вену, температура под 40", – написала она, отметив, что сейчас все самое плохое уже позади. Она сообщила, что от вируса ее не спасло ни то, что они с избранником уехали в "крошечный город" и ни с кем не общались, ни соблюдение всех мер безопасности. "Сил пока нет, внутри как будто фарш вместо органов, но, кажется, экватор прои?ден, и мы на пути к выздоровлению", – поделилась Виктория. Журналистка поблагодарила всех врачей, отметив, что они – герои.
Напомним, 2020 год серьезно изменил жизнь Сергея Жигунова. Осенью артист рассказал, что они с женой теперь живут отдельно и заявил о разводе. Слухи о разладе в отношениях пары появились еще в марте, но тогда комментария не последовало. Позднее актер даже выложил в "Инстаграм" официальный документ.
Незадолго до признания Сергея Жигунова его стали подозревать в романе с Викторией Ворожбит. Влюбленные провели вместе несколько месяцев во время карантина. Звезда пока не комментирует новые отношения.
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