"Вкус оливье недоступен": Жигунов отметит Новый год в больнице

Первыми печальную новость узнали подписчики Сергея Жигунова. Актер предоставил полный фотоотчет в социальной сети и намекнул на осложнения, вызванные COVID-19.
Сейчас артист находится в Ялтинском ковидном госпитале, развернутом на базе Ливадийской больницы. Похоже, что теперь все зимние каникулы Сергей проведет на больничной койке, а не на пляже солнечной Ялты. Такого Нового года у телезвезды еще не было.
По словам Жигунова, врачи уже успели спасти ему жизнь. Похоже, что артист был госпитализирован в тяжелом состоянии.
"Запах елки и даже вкус оливье мне недоступны. Но поскольку, любовь к жизни в человеке победить невозможно, я буду на этот "Оливье" смотреть. Я столько раз его ел, что вкус я как-нибудь вспомню", – отшутился Жигунов.
Многочисленная аудитория мгновенно отреагировала на пост своего кумира. Подписчики пожелали скорейшего выздоровления артисту и поздравили его с наступающими праздниками. Правда, сам Сергей пока не чувствует (в прямом смысле этого слова) новогодней атмосферы.
Напомним, что знаменитый российский сценарист, автор тележурнала "Ералаш" Борис Грачевский госпитализирован из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Ему тоже придется встретить 2021 год в больнице.
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