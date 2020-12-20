Экс-участница "Дома-2" ликует из-за закрытия "цитадели зла и разврата"

Лера Фрост стала одной из первых, кто обрадовался остановке съемок программы "Дом-2". Блогерша заявила, что 16-летний проект давным-давно дискредитировал себя, а на его площадке остались только каррикатурные персонажи.

"Дом-2" называли целой эпохой российского телевидения. Однако Лера Фрост не согласна с подобными восторженными отзывами. По мнению экс-участницы телестройки, этот балаган должен был закрыться еще пару лет назад.

Уже тогда рейтинги программы стали катастрофически падать. Все потому, что ярким персонажам приходили на смену личности со спорной репутацией. Блогерша отметила, что и основные цели проекта были стерты напрочь.

И правда, изначально девиз "построй свою любовь" оправдывал каждый несуразный выпуск шоу. Позже это все превратилось во временное пристанище неудачных артистов.

"Это цитадель зла, разврата и пошлости. Не осталось героев, а только проектные марионетки. Раньше шутили, почему "Дом-2"? Потому что в нем объединились два дома: публичный и дурдом. По-моему, сейчас эта шутка как никогда актуальна", – подытожила девушка.

Напомним, что судьба проекта доподлинно неизвестна. Генеральный директор скандального шоу сообщил, что "Дом-2" переедет на другую площадку. Возможно, выпуски теперь будут транслироваться исключительно в интернете. Также не исключается возможность создания TikTok House, участниками которого будут жители телестройки.