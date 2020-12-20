"Теперь тунеядцам нечего жрать": оставшихся у разбитого корыта звезд "Дома-2" унизили

Накануне стало известно, что телеканал ТНТ решил полностью прекратить спонсирование скандального шоу "Дом-2". По словам именитого блогера Лены Миро, десятки голодных, но ярких провинциалов остались без еды и крова.

Девушка рассказала, что сейчас участники проекта стремительно теряют аудиторию. Якобы, аккаунты жителей телестройки принадлежат не им самим, а накрутившим их ботами и купленными лайками продюсерам телепроекта.

Лена Миро напомнила своим читателям о самых первых выпусках "Дома-2". Тогда молодые энтузиасты боролись за кусок батона с колбасой, в то время как другие не успевали заселиться в домик и оказывались на морозе.

Блогерша добавила, что даже самые "яркие" звезды шоу останутся ни с чем. Единственные источники дохода участников "бывшего публичного дома" очень быстро накроются медным тазом и потащат артистов на дно.

Ярые фанаты выпусков "Дома-2" прекрасно помнят многочисленные драки и споры на крыльце телестройки. А лобное место, которое уже стало культовым местом телеканала ТНТ, совсем потеряет свой былой шарм.

"Теперь им нечего жрать. Чем могут прокормить себя бывшие участники, можно увидеть на примере Бони. Хочу похвалить ее. Она единственная, кто смог остаться на плаву после ухода. Вика очень живуча", – подытожила Лена Миро.

Остается только гадать, как сложится судьба нынешних звезд "Дома-2", а самое главное – смогут ли главные ведущие телепроекта прожить без стабильного заработка.