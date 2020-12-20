Звезда "Дома-2" предрекла возвращение шоу после новости о закрытии

Экс-участник знаменитой телестройки Степан Меньщиков прокомментировал известие о том, что на телеканале "ТНТ" скоро перестанет выходить шоу "Дом-2". Он считает, что проект выстоит все изменения и восстановится для зрителей в новой версии.

Совсем недавно поклонники шоу "Дом-2" были ошарашены заявлением о том, что больше не увидят продолжение любимой телестройки на канале "ТНТ". Хейтеры проекта обрадовались, что 16-летняя история реалити-шоу подходит к концу, но вскоре вспыли подробности ситуации. Генеральный директор "Дома-2" сообщил, что с 2021 года проект не закрывается, а просто перестает транслироваться на прежнем телеканале.

Пока фанаты телестройки увлеченно обсуждают дальнейшее будущее шоу, ее нынешние и бывшие участники не отстают – тоже выдвигают свои версии о судьбе проекта. Экс-звезда "Дома-2" Степан Меньщиков сравнил шоу с легендарным произведением Льва Толстова "Война и мир". По словам мужчины, роман русского писателя и "Дом-2" объединяют неиссякаемые ресурсы и постоянное обновление. Мужчина убежден, что руководство шоу не оставит проект на произвол судьбы, а найдет новую площадку, на которой телестройка сможет транслироваться с большим успехом.

Напомним, нынешний участник шоу "Дом-2" Алексей Купин объявил в инстаграм-канале, что после Нового года проект перейдет на другой телеканал. Он попросил взволнованных поклонников не переживать за судьбу телестройки, ведь закрывать ее никто не собирается.