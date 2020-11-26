Вдова Талькова о назвавшем убийцу певца Муромове: Его там не было

Игоря Талькова не стало 6 октября 1991 года. До сих пор нет ясности, что произошло в ленинградском Дворце спорта "Юбилейный". Некоторые подозревают в убийстве певца охранника певицы Азизы Игоря Малахов, другие – продюсера Валерия Шляфмана.
Во время недавней беседы с журналистами Михаил Муромов заявил, что точно знает, кто стрелял в Талькова. По его словам, убийца артиста – Малахов. Но он якобы не целился в Игоря. Мол, охранник Азизы не видел, куда стреляет.
Татьяна Талькова уверена, что Муромов не может знать, кто убил ее супруга. "Его там (в "Юбилейном" – Прим. ред.) не было", – отметила вдова певца. По словам женщины, знакомые и друзья Игоря, в том числе и Михаил, начали съезжаться уже после случившегося.
При этом Талькова благодарна Муромову за то, что он добился перевозки певца не в цинковом гробу, а в обычном. Тело Игоря доставили в Москву самолетом.
Стоит отметить, что адвокат семьи Тальковых намерен допросить Михаила Муромова. Исполнителю хита "Яблоки на снегу" уже напомнили: за дачу ложных показаний может быть суровое наказание, пишет Пятый канал.
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