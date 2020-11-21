Юристы набросились на пасынка Джигарханяна из-за наследства

Как только Степан прибыл в родные края, он сразу же отправился почтить память звезды театра и кино. Напомним, Армен Борисович был похоронен на Ваганьковском кладбище.
Пропустив шумную траурную церемонию, наследник решил лично попрощаться с родным отцом. По словам сына Джигарханяна, ему удалось встретиться с покойным в глубоком одиночестве. Теперь пасынка ожидает долгое "распиливание" крупного наследства Армена Борисовича.
"Прощание. Так вышло, что почти tet-a-tet. Ваганьковское кладбище, Москва. Спасибо всем Вам за соболезнования и слова участия здесь и ранее", – написал Степан в личном блоге.
Родной сын артиста опубликовал фотографии могилы покойного отца. На кадрах отчетливо видно, что пристанище Джигарханяна будто утонуло в цветах поклонников. К слову, прощальная церемония была открытой. Каждый желающий мог лично попрощаться с народным артистом и высказать слова благодарности.
Так как звездный наследник все же прибыл в Москву, разъяренные юристы сразу же набросились на мужчину. Степана ожидает формальная, но весьма долгая процедура, связанная с делением наследства. Поговаривают, что пасынок может получить абсолютно все имущество покойного Армена Борисовича.
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