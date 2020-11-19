"Остались только мясо и кости": Радзинский посвятил странную речь Джигарханяну

Известный друг Армена Джигарханяна записал видео в память усопшего. Писатель, историк, драматург и сценарист Эдвард Радзинский скорбит об утрате великого актера.

14 ноября 2020 года в возрасте 85 лет из жизни ушел знаменитый артист Армен Джигарханян. Друзья и коллеги легенды отечественного кино вспоминают покойного добрыми словами. Эдвард Радзинский опубликовал в ютуб-канале видеоролик, рассказав про усопшего несколько историй.

Покойный артист ярко участвовал в театральных постановках по пьесам, которые написал Эдвард Радзинский. Драматург признался, что Армен Джигарханян перевернул понимание его творчества с помощью актерского мастерства. "Он играл вечный огонь искусства, который все время пытаются затоптать сапогами цензура, время, а он почему-то горит.", – выразился писатель.

Эдвард Радзинский признался, что в его памяти навсегда останутся сценические слова Армена Джигарханяна: "Этим городом страха уже руковожу не я, а страх. И в этом городе страха давно перевелись люди, остались только мясо и кости людей". Драматург зачитал их на камеру.

Писатель опечален тем, что не смог поговорить с артистом перед тем, как он умер. До скандального развода актера мужчины часто встречались и поддерживали теплые отношения. Эдвард Радзинский признался, что в последние годы регулярно звонил Армену Джигарханяну, но к телефону его не звали.