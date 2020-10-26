"Это сильно ударило по мне": как Меладзе бросил известную певицу

Анастасия Приходько получила известность в России после того, как стала победительницей седьмого сезона песенного шоу "Фабрика звезд". Продюсером проекта был как раз Константин Меладзе. После завершения шоу он предложил Анастасии подписать контракт, та согласилась.
В 2009 году артистка поехала на Международный музыкальный конкурс "Евровидение". Анастасия Приходько, хоть и родом с Украины, но представляла Россию. Артистка исполнила песню "Мамо". Изюминка композиции в том, что одна ее половина звучит на украинском языке, а вторая часть – на русском. Однако на конкурсе Анастасию Приходько ждал провал. Певица не попала даже в первую десятку.
После этого, уверена певица, и появилась трещина в ее отношениях с Константином Меладзе. "Все, не было больше интереса продвигать такой проект, как я", – сообщила Приходько. Она рассказала, что Константин Меладзе в одностороннем порядке разорвал с ней контракт, и даже намекнула на то, что он перекрыл ей кислород. "После "Фабрики" он сам начал набирать популярность. Его начали везде звать, у него были творческие вечера. Но меня нигде не было, меня не приглашали", – отметила певица.
Дальше – больше. Анастасия Приходько обнаружила, что Константин Меладзе якобы стал "раздавать ее песни". Так, певица Таисия Повалий перепела ее "Мамо". "Можно же было меня позвать, но нет. И был период, когда я видела, что где был он, там не было меня. Это сильно ударило по мне", – призналась Анастасия Приходько.
По ее словам, в результате тяжелого расставания с Константином Меладзе у нее даже случился нервный срыв, пришлось обращаться за помощью к специалистам. Более того, оказалось, что за все годы сотрудничества с продюсером Анастасия ничего не заработала. Выяснилось, что много раз она пела совсем бесплатно. За другие ее выступления платили копейки.
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