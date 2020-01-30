Звезда сериала "Друзья" оправдалась после скандала

Американский актер Дэвид Швиммер выступил с заявлением после скандала, разгоревшегося вокруг "Друзей". Звезда прокомментировала обвинения сериала в расизме.
По словам Швиммера, он знал об отсутствии расового разнообразия в сценарии и пытался исправить ситуацию. "Я выступал за то, чтобы Росс встречался не только с белыми женщинами. Одной из моих первых девушек на шоу была азиатка, а позже мой персонаж встречался с афроамериканками", – цитирует актера Lenta.ru.
Ранее пользователи социальных сетей раскритиковали "Друзей", указав на расизм, сексизм и гомофобию в популярном сериале. Они считают, что многие шутки героев сегодня неуместны.
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