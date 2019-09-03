Знаменитая работа уличного художника Banksy украдена

В Париже украли знаменитую работу стрит-арт-художника Banksy. На граффити, о котором идет речь, изображена крыса – один из главных персонажей скандального творца.
Уточняется, что рисунок был выполнен на оборотной стороне знака на улице Рамбюто в четвертом округе французской столицы. Полицейские начали расследование по факту случившегося, передает Life.
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