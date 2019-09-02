"Дешевизна или мода": как разнятся наряды дочерей Алсу и Орбакайте

В этом году торжественная линейка проводится 2 сентября, и звезды отечественной эстрады так же, как и другие родители собирают детей в школу. Впрочем, подходы у каждого разные.
Внучка Примадонны отправилась покорять вершины знаний в скромной форме бюджетного бренда. Об этом сообщила Кристина Орбакайте на своей странице в Instagram.
Певица отметила, что сегодня Клавдия отправилась во второй класс. Поклонники артистки пожелали девочке успехов, а певица Анита Цой – хорошего настроения и интересной учебы.
Дочь же Алсу Микелла Абрамова отдала предпочтение стильному образу, обратив внимание на дерзкие оттенки красного цвета. На опубликованной в соцсети фотографии девочка одета в белую блузку с черно-красным бантом и юбку в шотландскую клетку.
Публикацию в Instagram школьница сопроводила подписью со смайликами: "Поздравляю всех С Днем Знаний! Легкого учебного года и отличных оценок! (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим. ред.)" Подписчики юной вокалистки пожелали Микелле удачи в учебе.
Отметим, что обе девочки отправились покорять вершины науки в московские школы. До этого Клавдия училась в американском образовательном учреждении, однако недавно вернулась в Россию.
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