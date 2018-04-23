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Бедная Клава: Волочкова готова обучить маленькую внучку Пугачевой

Анастасия Волочкова и Алла Пугачева. Фото: Dni.Ru
Анастасия Волочкова высказала готовность обучить внучку Аллы Пугачевой Клаву балетному мастерству. По словам скандально известной балерины, она прошла огонь, воду и медные трубы на пути к успеху.
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Жизнь шестилетней дочери Кристины Орбакайте и Михаила Земцова Клавдии расписана по минутам: она поет, участвует в модных показах, ходит на праздники к свои сверстникам, занимается учебой и спортом, а еще много времени уделяет балету. "Я думала, если у меня будет девочка, я хотела ее отдать в балет сразу", – заключила Кристина Орбакайте в беседе с журналистами.

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Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Дочь Примадонны отечественной сцены Аллы Пугачевой призналась, что переживает из-за роста наследницы – за год девочка вытянулась, а, как известно, в балете не приветствуются высокие танцовщицы, потому что им сложно найти подходящих партнеров.

"Когда я в балете училась, меня сразу предупреждали, что мне будет тяжело, потому что нет партнеров высоких, сильных. И что высоким балеринам крайне тяжело дается. Пример этому Илзе Лиепа, Анастасия Волочкова, которые вышли в такое свободное плавание. В репертуарных театрах тяжеловато", – констатировала Кристина Орбакайте.

Впрочем, сама Анастасия Волочкова не видит у Клавы никаких препятствий для достижения успеха. Более того, балерина готова сама всему обучить шестилетнюю девочку. "Я прошла огонь, воду и медные трубы – все, что можно. И, конечно, Клава должна быть готова к миру и очень большой конкуренции. И уж то, что мне суждено было пройти, наверное, мало кому было под силу, поэтому мне есть, что ей сказать", – цитирует Анастасию Волочкову программа "Ты не поверишь!"

Действительно, когда-то при росте 173 см артистка танцевала все сольные партии в Большом театре. Однако взлет Анастасии Волочковой был недолгим. По слухам, через какое-то время из балетной труппы танцовщицу со скандалом уволили из-за лишнего веса и роста.

Отметим, что в Сети бурно отреагировали на инициативу Анастасии взять на воспитание дочь Кристины. "Бедная Клава!", "Ндааааа... Страшно подумать чему Волочкова сможет ее научить((( (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Ой нет! Только не к Волочковой(((", "волочкова обучит клаву? ну будет еще одна АВ со шпагатами везде и всюду.." – высказались пользователи Сети.

Автор: Наталья Аряева23 апреля 2018, 08:25
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Жуткие фотографии Анастасии Волочковой

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