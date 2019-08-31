Резко постарела: Йоханссон изуродовала себя косметикой

Одна из самых высокооплачиваемых актрис американского кинематографа Скарлетт Йоханссон поразила публику своим образом на втором дне Венецианского кинофестиваля. Девушка появилась перед камерами в эффектном красном платье без бретелей.
Как сообщает издание Teleprogramma.pro, на фестивале был показан новый фильм с участием голливудской красотки"Брачная история". Кинокартина повествует о сложностях "дележки" детей – с кем из родителей в итоге останется восьмилетний мальчик. Критики обратили внимание, что Скарлетт прекрасно вжилась в роль.
Впрочем, внимание поклонников актрисы привлекли не столько ее таланты, сколько неудавшийся макияж. Подсвеченная хайлайтером кожа выглядела потной, а темно-коричневые тени теплых оттенков создавали эффект уставшего взгляда. Кроме того, в прессе отметили неудачный выбор и нанесение румян на скулы кинозвезды.
После тяжелого развода с французским журналистом Ромэном Дориаком Скарлетт объявила о помолвке с телеведущим Колином Жостом. Об их отношениях ходят самые разнообразные слухи, но тем не менее, на мероприятие Йоханссон прибыла одна.
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