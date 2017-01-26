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Скарлетт Йоханссон рассталась с мужем

Скарлетт Йоханссон с мужем. Фото: GLOBAL LOOK press
Как утверждают западные СМИ, Скарлетт Йоханссон рассталась с мужем. Поводом для таких предположений стало то обстоятельство, что голливудская актриса появилась на публике без обручального кольца.
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Скарлетт Йоханссон посетила акцию протеста "Женский марш", созданный против избрания президентом США  Дональда Трампа. Голливудская актриса привлекла внимание представителей СМИ не только своей стильной прической, но и отсутствием обручального кольца на безымянном пальце левой руки.

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Родившая Йоханссон показала фигуру

Журналисты немедленно стали выяснять, все ли хорошо в личной жизни актрисы. Оказалось, Скарлетт рассталась со своим супругом, французским журналистом Ромэном Дориаком еще летом, как утверждает People. Однако идет ли речь о разводе или только подготовке необходимых документов, пока неизвестно.

Примечательно, что еще в октябре прошлого года Скарлетт с супругом видели вместе. Они открыли в самом центре Парижа магазин поп-корна. При этом Йоханссон и Дориак выглядели вполне гармоничной парой.

Напомним, Скарлетт и Ромэн поженились в октябре 2014 года. Причем церемония прошла в рамках строгой секретности. Журналисты узнали о свадьбе исключительно по появлению внушительно обручального кольца на пальце актрисы.

Отметим, что незадолго до свадьбы Скарлетт подарила любимому мужчине дочь Роуз Дороти. Вскоре после родов голливудская актриса взялась за восстановление фигуры: начала активно заниматься спортом, и вскоре от лишнего веса Йоханссон не осталось и следа.

Автор: Наталья Аряева26 января 2017, 08:23

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