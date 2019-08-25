Дочь Дмитрия Маликова раздразнила россиян

На фото девушка в руках держит сразу две порции гамбургеров и картофеля фри. "Ночная еда", – гласит надпись под постом на английском языке.
В комментариях тут же начался настоящий коллапс. Подписчики стали оставлять непрошеные советы на счет привычек питания юной Стеши.
"Не увлекайтесь слишком фаст-фудом, это вредно. Самая лучшая еда – домашняя еда!", "На ночь вредно!", "Хоть без майонеза бы заказала!", – критиковали дочь музыканта фолловеры.
"Обжорка!", – ехидно отметил злопыхатель.
Другая часть аудитории тут же встала на защиту девушки. По их мнению, Маликова может позволить себе есть все и в любых количествах.
"Господи, да у Стеши идеальная генетика и отличный метаболизм в силу возраста! Ну поест вкусняшек, а на следующий день ужин пропустит и снова "живот к спине прилип". Лишь бы поучить всем!", "В вашем юном и нежном возрасте можно и слона съесть на ночь, и ничего за это не будет! Кушайте, милая Стеша!", "Когда тренируешься можно хоть каждую ночь есть бургеры, особенно по молодости!", – отстояли звездную наследницу преданные поклонники.
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