Дочь Маликова устала от контроля родителей

Дочь музыканта Дмитрия Маликова рада рождению младшего брата Марка. По словам, Стефании Маликовой малыш в их семье появился в самое правильное время.

Об этом девушка рассказала, отвечая на вопросы поклонников в Instagram. В Stories Стефания Маликова написала, что родители выбрали идеальный момент для рождения второго ребенка.

Наследница исполнителя отметила, что с появлением Марка мама и папа переключили все внимание на него. Сегодня девушка только рада этому факту. До определенного возраста Маликовой нравилось быть в центре семьи, однако сейчас контроль родителей ей в тягость.

"Если бы у меня появился брат раньше, допустим в 15 лет, то, возможно бы, я переживала из-за того, что внимание родителей переключилось на него. А сейчас мне это наоборот нравится. Но все равно родители также волнуются и пишут смс-ки, если я где-то задерживаюсь", – написала Стефания Маликова.

Напомним, семейство Маликовых сейчас на каникулах в Италии. Наследница знаменитости каждый день выкладывает фото с курорта. Стефания Маликова часто показывает поклонникам своего подросшего брата Марка.

Напомним, в январе 2018 года Дмитрию Маликову и его супруге Елене родила сына суррогатная мать. Ранее певец признался, что он хочет, чтобы Марк как можно дольше оставался ребенком.