"Сочетание нежности и элегантности!": дочь Маликова вышла в люди в платье-комбинации

В личном Instagram 19-летняя наследница звезды опубликовала свежее фото. Девушка позирует у бассейна на фоне закатного неба. Стефания Маликова облачена в атласное платье-комбинацию розового цвета от дизайнера Яны Расковаловой.
Наряд обнажил красивую спину дочери звезды и подчеркнул тонкую талию. Интернет-обывателей образ Стефании привел в восторг.
"Стеша, Вы очень красивы и элегантны в этом наряде🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥на 1ом фото очень похожи на маму 😍😍😍😍😍😍😍 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Какая женственность👍", "Просто красавица, сочетание нежности и элегантности!", "Шикарна! Эталон красоты 🔥", – отмечали пользователи Сети в комментариях.
Отметим, что этим летом Стефания Маликова отдохнула в Италии, а после отправилась в Геленджик к родителям и брату. Девушка с удовольствием проводит время с маленьким Марком.
"Если бы у меня появился брат раньше, допустим в 15 лет, то, возможно бы, я переживала из-за того, что внимание родителей переключилось на него. А сейчас мне это, наоборот, нравится. Но все равно родители также волнуются и пишут смс-ки, если я где-то задерживаюсь", - признавалась Стефания Маликова ранее.
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