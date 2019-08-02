Елена Малышева откровенно рассказала о раке

Елена Малышева сделала неожиданное признание. Популярная телеведущая сообщила, что ее спасли от рака.

Официальное заявление Елена Малышева сделала в Instagram. Ведущая программ "Здоровье" и "Жить здорово!" призналась, что столкнулась с серьезными проблемами. "Три года назад меня спас от рака доктор Городокин, удалив предраковый полип толстого кишечника во время колоноскопии. С тех пор один раз в три года я прохожу гастро– и колоноскопию, чтобы не дать раку никаких шансов", – объявила Елена Малышева.

Популярная ведущая призвала всех людей, кому 50 лет и больше, пройти аналогичное обследование. "Рак не имеет симптомов. Если они появились, значит, процесс зашел очень далеко", – подчеркнула звезда Первого канала. Интересно, что в комментариях отметилась бизнес-леди Екатерина Одинцова. "Ты смелая! А я испугалась... Осенью приду!" – призналась она.

К слову, недавно телеведущая прошла еще одну процедуру. Елена Малышева сделала укол от слабоумия. В нью-йоркской аптеке она обнаружила вакцину от герпеса зостер и немедленно приняла решение вколоть ее. "Это тяжелейшее заболевание, которое проявляется пузырьками по ходу нервов и сопровождается страшными болями. Предполагают, что этот вирус – одна из причин возрастного слабоумия или болезни Альцгеймера. Теперь мы с мужем от этого защищены!" – заверила Елена Малышева.