Конечность отсутствует: с ногой Семенович произошло нечто странное

В личном Instagram звезда опубликовала провокационный снимок. Анна Семенович позирует в черном боди и длинном шелковом халате.
"Лично у меня сегодня выходной 💋 А у вас? 👇🏼 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала звезда ниже.
Большинство интернет-обывателей пришли от снимка в восторг. Анну Семенович засыпали комплиментами.
"Как ты хороша. Ты просто принцесса", "Потрогал бы тело языком", "Почаще бы такие посты)", "Кто тебя создал такую....?😍😍😍💖🤗😊", "Круто выглядишь....тебе идет....Так держать 👍👍👍😉😉😉😉", – писали пользователи Сети.
Между тем, некоторым подписчикам Анны Семенович фото не понравилось. Они раскритиковали снимок, отметив, мол, с левой ногой знаменитости что-то не то: с первого взгляда кажется, что конечность отсутствует, хотя, при ближайшем рассмотрении видно, что она спрятана за полой халата.
"Неудачный снимок-на фото мы видим одноногого инвалида...", "Где нога???!😮😮😮😮😮", "Сразу не понял что со второй ногой у тела) плохо", "Фото красивое,но с ногой что-то не так", – рассуждали поклонники Анны Семенович.
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