"Я так счастлива": Малышева высказалась об умершей от инфекции Вербер

Сегодня, 14 августа, в Торонто состоятся похороны Аллы Вербер, фешн-директора ЦУМа и подруги многих отечественных знаменитостей. О покойной приятельнице высказалась телеведущая Елена Малышева.

Елена Малышева не сможет проводить Аллу Вербер в последний путь. Она пожаловалась, что была в посольстве Канады, но получить визу в столь сжатые сроки ей не удалось. "Алла была потрясающим другом. В минуты, когда мне было тяжело или ей казалось, что меня кто-то обижал, она всегда была рядом. Приглашала в гости, вела на какие-то бега", – вспомнила о подруге ведущая передач "Здоровье" и "Жить здорово!".

Она подчеркнула, что столь головокружительного успеха Алла Вербер добилась своими силами. "Все, что она создала вокруг себя, сделано ею самой. Алле ничего не досталось ни от кого: ни деньги, ни нефть, ни газ", – заявила Елена Малышева.

Телеведущая знала об онкологическом заболевании, с которым боролась Алла Вербер. Она отметила ее смелость и самоотверженность: "Я знала, как тяжело ей было бороться с болезнью. Я много раз видела, как ей было плохо. Я восхищалась и восхищаюсь тем, как она все это переживала. За все время тяжелейшей болезни она ни разу не взяла больничный лист. Она не выходила на работу только, когда "скорая" увозила ее в больницу".

По мнению Елены Малышевой, смыслом жизни Аллы Вербер были дочь Екатерина и внуки. "Ради них она жила, их любила больше всего на свете. Я очень хорошо помню, что, когда Аллочка заболела, мы обсуждали, что Катя даже не замужем. И я так счастлива, хотя сейчас это неуместное слово, что она выдала Катю замуж, радовалась появлению девочек, а потом и единственного внука. Она была так счастлива с ними", – цитирует ведущую Первого канала Teleprogramma.pro.

Напомним, Алла Вербер скончалась в любимой Италии, где отдыхала с семьей, днем 6 августа. Официальной причиной смерти стал менингококковый сепсис. Врачи в Форте-дей-Марми оказались бессильны перед этим внезапно проявившимся коварным инфекционным заболеванием.