Подруга рассказала о последнем дне Аллы Вербер

Друзья и близкие были шокированы внезапным уходом из жизни фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер. Ее дочь призналась, что была уверена, что мама пойдет на поправку. Об этом своем Instagram рассказала Фаина Громова, которая провела последние 24 часа у постели Вербер.
По словам супруги бывшего губернатора Подмосковья, она одна из первых приехала в итальянскую больницу к Вербер, чтобы помочь с речением организационных вопросов.
"Так получилось, что последние 24 часа жизни Аллы я была рядом. Это было как страшный, дурной сон", – пишет Громова.
По ее словам, ей позвонила дочь Аллы. Это произошло 5 августа в 17 часов. Девушка сказала, что мать чувствует себя очень плохо, и Громова решила немедленно приехать.
После врачи решили срочно перевести Вербер в другой госпиталь, началась суета с переводом и оформлением формальностей.
"Надежда. К утру следующего дня стало понятно, что она уходит от нас. Боль, ужас и оцепенение. Аллочка, спасибо тебе за всё! Светлая память", – закончила свою историю Громова.
Напомним, Алла Вербер ушла из жизни 6 августа. Фэшн-директор ЦУМа отдыхала с семьей в Италии, но внезапно ее состояние резко ухудшилось. Врачи безуспешно боролись за жизнь бизнес-леди. Алла Вербер скончалась от менингококкового сепсиса, не приходя в сознание.
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