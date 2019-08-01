Малышева пригрозила мошенникам Божьей карой

Телезвезда заявила, что интернет-пользователи могут стать жертвами аферистов, которые предлагают программы похудения, наживаясь на людском доверии. По словам ведущей, она обратилась в полицию, и злоумышленников ждет "незабываемая встреча" со стражами порядка.
Также Елена Малышева пригрозила преступникам наказанием свыше. Она напомнила одну из десяти библейских заповедей: не укради. "Божья кара всегда страшнее", – заключила телеведущая. Знаменитость дала ссылку на официальный сайт, где предлагает программы для снижения веса.
Многие подписчики приняли публикацию Елены Малышевой в штыки. Некоторые назвали ведущую мошенницей, другие заявили, что она должна обратить внимание на более важные проблемы современного мира (например, лесные пожары), а не рекламировать программу похудения.
Пользователи подтвердили, что сталкивались с преступниками, навязывающими услуги от лица сотрудников Елены Малышевой, и одобрили ее поступок. Ранее ведущая заявила, что наиболее сбалансированной является средиземноморская диета – она оптимальна для человеческого организма.
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