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Малышева пригрозила мошенникам Божьей карой

Елена Малышева. Фото: www.globallookpress.com
Ведущая телепрограмм "Здоровье" и "Жить здорово!" на Первом канале записала видеообращение к подписчикам в Instagram. Елена Малышева предупредила россиян о мошенниках, орудующих в Сети от ее имени.
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Телезвезда заявила, что интернет-пользователи могут стать жертвами аферистов, которые предлагают программы похудения, наживаясь на людском доверии. По словам ведущей, она обратилась в полицию, и злоумышленников ждет "незабываемая встреча" со стражами порядка.

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Елена Васильевна Малышева (Шабунина)

Елена Васильевна Малышева (Шабунина) врач, телеведущая

Также Елена Малышева пригрозила преступникам наказанием свыше. Она напомнила одну из десяти библейских заповедей: не укради. "Божья кара всегда страшнее", – заключила телеведущая. Знаменитость дала ссылку на официальный сайт, где предлагает программы для снижения веса.

Многие подписчики приняли публикацию Елены Малышевой в штыки. Некоторые назвали ведущую мошенницей, другие заявили, что она должна обратить внимание на более важные проблемы современного мира (например, лесные пожары), а не рекламировать программу похудения.

Пользователи подтвердили, что сталкивались с преступниками, навязывающими услуги от лица сотрудников Елены Малышевой, и одобрили ее поступок. Ранее ведущая заявила, что наиболее сбалансированной является средиземноморская диета – она оптимальна для человеческого организма.

Автор: 1 августа 2019, 11:37
ФОТОРЕПОРТАЖ

Елена Малышева вышла в свет с младшим сыном

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